Відома модель Олена Омович, яку прозвали української Кардаш'ян, показала морський вид

На фото Омович стояла зовсім без одягу на тлі величезного панорамного вікна. За ним можна побачити море і світанок. Красуня вигнула одну ногу, щоб фото вийшло більш спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"06:03 ранку", - написала Альона.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків за 40 хвилин і написали кілька коментарів:

"Про вже абсолютно гола фоткаешься, що ж далі буде)", "Незвичайно красиво, ось у ваших краях краса ) швидше б приїхати відпочити", "Не бійтеся когось втратити. Ви не втратите того, хто потрібен вам по життю. Втрачаються ті, хто посланий вам для досвіду. Залишаються ті, хто посланий вам долею".

Раніше ми повідомляли, відома модель Олена Омович, яку називають українською версією Кім Кардашьян, похвалилася стрункістю в міні-спідничці.

Омович не одягла під топ нижньої білизни, що видно по всім відомим ознаками.

Маленька грайлива спідничка розвивалася на вітрі, і, здавалося, ось-ось підніметься.

Нагадаємо, українська Кардашьян прогулялася по столиці, забувши надіти білизна

А ще Politeka повідомляла, що невгамовна українська Кардашьян показала, що витворяє на ліжку без одягу

Також Politeka писала, що українська Кардашьян посвітила красою в екстра-міні на вулиці



