Російська співачка, блогер і телеведуча проекту «Дом-2» Ольга Бузова вирішила продемонструвати фігуру у відвертому вбранні

Красуня активно веде сторінку в Instagram і часто публікує гарячі фото, передає Politeka.net. Цього разу співачка постала в чорному боді з прозорими вставками посередині грудей, на шиї і в районі талії.

Волани на плечах доповнили красивий і відвертий образ.

Боді мало досить великі вирізи з боків, завдяки чому оголилися витончені стегна Ольги.

Бузова закрила очі і посміхнулася.

За три години пост зібрав понад 300 тисяч лайків та багато коментарів.

"Фу", "Вічно ж**пу відстовбурчує, але як жахливо виглядає", "Головне голі стегна показати", "Оля, Ви супер🤩Обожнюю Вас❤️", "Нереальна😝", "Красуня❤️", "Сексі", "Шикарна 🔥🔥🔥", "Красива ❤️❤️❤️❤️", "Красуня Оля 🔥🔥🔥", "Оля ти супер красуня ♥️♥️♥️", "Люблю тебе, яка ти класна", "Яке розкішне боді 🔥🔥🔥", "Боже, вся **па гола", "Красуня 🤤🤤🤤❤️", "Яка фігура 😻😻", "Дава, якщо ти був би мужиком ти не дозволяв таке фото своїй дружині викладати", "Оля ви найкраща😍", "Вау🤤сильно☔️⚡️","Красуня🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Бузова постала в шовковій сукні білизняного типу. Легка струмуюча тканина облягла ідеальну фігуру красуні.

Співачка кокетливо закинула руку, сперши її об стіну. Бузова прикрила очі, що зробило кадр ще пікантніше.

Раніше ми писали, що нещодавно Оля Бузова вирішила присвятити своїм фанатам пост, в честь того, що на її аккаунт підписався 21 млн осіб.

Свій пост Ольга Бузова супроводила знімком, де вона стоїть на тлі величезного серця.

Нагадаємо, Бузова в непристойній позі посвітила грудьми у розстебнутому топі

А ще Politeka писала, що безсоромна Бузова дала жару в одних трусах і нарвалася на критику

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