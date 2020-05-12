Российская певица, блогер и телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова решила продемонстрировать фигуру в откровенном наряде

Красотка активно вдет страницу в Инстаграм и часто публикует горячие фото, передает Politeka.net. В этот раз певица предстала в черном боди с прозрачными вставками посредине груди, на шее и в районе талии.

Воланы на плечах дополнили красивый и откровенный образ.

Боди имело довольно большие вырезы по бокам, благодаря чему оголились изящные бедра Ольги.

Бузова закрыла глаза и улыбнулась.

За три часа пост собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев.

"Фу", "Вечно ж**пу оттопыривает, но как ужасно смотрится", "Главное голые бедра показать", "Оля, Вы супер🤩Обожаю Вас❤️", "Нереальная😝", "Красотка❤️", "Секси", "Шикарная 🔥🔥🔥", "Красивая ❤️❤️❤️❤️", "Красотка Оля 🔥🔥🔥", "Оля ты супер красотка ♥️♥️♥️", "Люблю тебя какая ты обалденная", "Какое роскошное боди 🔥🔥🔥", "Боже, вся **па голая", "Красотка 🤤🤤🤤❤️", "Какая фигура 😻😻", "Дава, если ты был бы мужиком ты не позволял такое фото своей жене выкладывать", "Оля вы лучшая😍", "Вау🤤сильно☔️⚡️","Красотка🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Бузова предстала в шелковом платье бельевого типа. Легкая струящаяся ткань обтянула идеальную фигуру красотки.

Певица кокетливо закинула руку, облокотив ее об стену. Бузова прикрыла глаза, что сделало кадр еще пикантнее.

Ранее мы писали, что недавно Оля Бузова решила посвятить своим фанатам пост, в честь того, что на ее аккаунт подписался 21 млн человек.

Свой пост Ольга Бузова сопроводила снимком, где она стоит на фоне огромного сердца.

Напомним, Бузова в неприличной позе посветила грудью в расстегнутом топе

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