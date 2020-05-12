Після пологів багато жінок дуже важко відновлюють форму, деякі запевняють – це і зовсім неможливо, однак голлівудські зірки з легкістю спростовують цей міф

Знамениті актриси, моделі і співачки з легкістю демонструють неймовірну фігуру після пологів. Вони змогли не тільки схуднути після народження малюків, але стати ще стрункіше і привабливіше. Politeka.net представляє вашій увазі топ підбірку фото знаменитостей, яким вдалося скинути зайве і перевершити самих себе після народження дитини. Цілеспрямованості знаменитих мам слід повчитися:

Голлівудська зірка Меган Фокс вражає не тільки на екрані. Мама трьох дітей продовжує хвилювати своїми гарячими фото і дивувати дивною фігурою. З Брайаном Остіном Гріном вона виховує 7-річного Ноа, 6-річного Ренсона і 3-річного Джорні. Також Меган встигає займатися власною маркою білизни і зніматися в стильних рекламних фотосесіях.

Кетрін Зета-Джонс знаходиться у відмінній формі донині. Незважаючи на те, що її чоловік старший за неї на 25 років, знаменитості підтримують здоров'я в хорошій формі. Син Кетрін з'явився на світ у 200 році, а дочка ще пару років. Артистка вражає фігурою донині.

Нев'януча співачка і актриса Дженніфер Лопес є кумиром мільйонів жінок. Зірка дійсно підкорює видом – підтягнуте тіло і стрункі форми дадуть фору багатьом молодим красуням. Джей Ло виховує 12-річних двійнят Еммі і Максиміліана, які не дають зіркової мами скучити.

Головною актрисою є, звичайно ж, Анджеліна Джолі, яка прославилася ще в самому дитинстві. Жінка є матір'ю шістьох дітей, троє з яких вона всиновила. Після народження первістка, а потім двійнят Джолі вдалося не тільки схуднути, але стати набагато стрункішою.

А ось "Диво-жінка" Галь Гадот не тільки на екрані показує свою фігуру і ідеальний вид Ізраїльська актриса охоче ділиться жаркими фото. Вона є мамою двох дітей, виховуючи 8-річну Альму і 3-річну Майю.

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