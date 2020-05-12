После родов многие женщины очень тяжело восстанавливают форму, некоторые уверяют – это и вовсе невозможно, однако голливудские звезды с легкостью опровергают этот миф

Знаменитые актрисы, модели и певицы с легкостью демонстрируют невероятную фигуру после родов. Они смогли не только похудеть после рождения малышей, но стать еще стройнее и привлекательнее. Politeka.net представляет вашему вниманию топ подборку фото знаменитостей, которым удалось сбросить лишнее и превзойти самих себя после рождения ребенка. Целеустремленности знаменитых мам следует поучиться:

Голливудская звезда Меган Фокс поражает не только на экране. Мама троих детей продолжает волновать своими жаркими фото и удивлять удивительной фигурой. С Брайаном Остином Грином она воспитывает 7-летнего Ноа, 6-летнего Ренсона и 3-летнего Джорни. Также Меган успевает заниматься собственной маркой белья и сниматься в стильных рекламных фотосессиях.

Кэтрин Зета-Джонс находится в отменной форме по сей день. Несмотря на то, что ее муж старше ее на 25 лет, знаменитости поддерживают здоровье в хорошей форме. Сын Кэтрин появился на свет в 200 году, а дочь спустя еще пару лет. Артистка поражает фигурой по сей день.

Неувядающая певица и актриса Дженнифер Лопес является кумиром миллионов женщин. Звезда действительно покоряет видом – подтянутое тело и стройные формы дадут фору многим молодым красоткам. Джей Ло воспитывает 12-летних двойняшек Эмми и Максимилиана, которые не дают звездной маме соскучиться.

Главной актрисой является, конечно же, Анджелина Джоли, прославившаяся еще в самом детстве. Женщина является мамой шестерых детей, трое из которых она усыновила. После рождения первенца, а затем двойняшек Джоли удалось не только похудеть, но стать намного стройнее.

А вот "Чудо-женщина" Галь Гадот не только на экране показывает свою фигуру и идеальный вид Израильская актриса охотно делится жаркими фото. Она является мамой двоих деток, воспитывая 8-летнюю Альму и 3-летнюю Майю.

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