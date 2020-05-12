Бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", з'явилася в одній білизні

Красуня опублікувала знімок, на якому постала спиною, щоб продемонструвати свою п'яту точку, передає Politeka.net.

На знімку модель позує в білизні, що складається з тонких смужок ремінців. Настільки відвертий "наряд" нічого не прикриває, а лише надає образу більшої пікантності.

Тонкі ниточки вп'ялися в шкіру Кортес на спині, сідницях і ногах.

Не можна не звернути уваги на пишні груди, сідниці і тонку талію.

Кортес розпустила довге хвилясте волосся і подивилася в камеру. При цьому грайлива модель прочинила губи: "Солодка брюнетка".

Примітно, що в такому екстравагантному вбранні зірка позувала біля ліжка.

За дев'ять годин пост зібрав понад 25 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі назвали Кортес королевою, зізнавалися їй в любові і говорили, що вона найпрекрасніша дівчина.

Відзначимо, що на модель вже підписані 2,2 мільйона осіб.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес наділа спокусливу білизну, зайняла пікантну позу і у всій красі продемонструвала свою головну гордість, а надто широко розставлені ноги дозволили розглянути все до дрібниць.

Такий пікантний кадр не залишився без уваги її шанувальників, які нагородили її тисячами лайків і захопленими коментарями.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала в крихітній білизні, яка мінімально прикриває її розкішні форми.

При цьому вона розповідає читачам про свій сайт, на якому можна помилуватися її ідеальним і струнким тілом.

Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць зігнулася в міні-сукню і показала все.

А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць оттопырила свою гордість в непомітних стрінгах.

Також Politeka повідомляла, що модель з самими красивими сідницями застигла в пікантній позі в малюсінькому білизна.