Військовий есмінець випадково відкрив вогонь під час навчань по дружньому кораблю

Про це пише агентство АР.

Повідомляється, що трагедія сталася в Оманській затоці біля порту Яск, який розташований в 1270 кілометрах від столиці Ірану.

Зокрема, під час військових навчань есмінець випадково відкрив вогонь по іншому іранському кораблю, на борту якого знаходилися десятки людей.

За інформацією місцевих ЗМІ, в результаті трагедії загинуло близько 40 військовослужбовців, ще десятки зникли в морі.

Відомо, що військовий есмінець запустив протикорабельну крилату ракету C-802 (Noor) у допоміжний лінкор, який також брав участь у навчаннях.

Інформацію про трагедію вже підтвердила місцева влада і заявила, що лінкор "Конарак" ставив цілі у воді, щоб інші кораблі могли обстрілювати їх, а ракета була запущена в нього, оскільки судно занадто швидко знаходилося біля цілі.

Місцеві ЗМІ додають, що військово-морські сили Іранської Республіки регулярно проводять військові навчання, щоб залишатися повністю готовими до будь-якої надзвичайної ситуації, тим більше в умовах підвищеної напруженості між Вашингтоном і Тегераном.

Iran fires on it's own warship - 40 ppl missing- pic.twitter.com/V1pHEE544y — Blanche Victoria (@tammytabby) May 11, 2020

Раніше ми розповідали, що РФ влаштувала нову підлість Україні в Чорному морі. Зазначається, що під час стрільб українські військові помітили танкер Росії в районі Голіцинських газових родовищ. Російський корабель спустив триколор з флагштока, щоб його не зафіксували українські моряки.

Таким чином, Росія пішла на порушення міжнародного морського права, зокрема її присутність кораблів в окупованих і стратегічно важливих районах.

Крім того, український фрегат помітив присутність в регіоні розвідувальних кораблів країни-агресора.

Нагадаємо, військову базу НАТО хочуть створити у Маріуполі, перші деталі: «в РФ станеться розрив сил».

Як повідомляла Politeka, військові РФ вторглися на територію України: яка область під загрозою, кадри НП.

Також Politeka писала, що війська РФ запустили ракети в окупованому Криму, піднята авіація.