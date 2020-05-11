Военный эсминец случайно открыл огонь во время учений по дружественному кораблю
Об этом пишет агентство АР.
Сообщается, что трагедия произошла в Оманском заливе возле порта Яск, который расположен в 1270 километрах от столицы Ирана.
В частности, во время военных учений эсминец случайно открыл огонь по другому иранскому кораблю, на борту которого находились десятки человек.
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По информации местных СМИ, в результате трагедии погибло около 40 военнослужащих, еще десятки пропали в море.
Известно, что военный эсминец запустил противокорабельную крылатую ракету C-802 (Noor) во вспомогательный линкор, который также принимал участие в учениях.
Информацию о трагедии уже подтвердили местные власти и заявили, что линкор "Конарак" ставил цели в воде, чтобы другие корабли могли обстреливать их, а ракета была запущена в него, поскольку судно слишком быстро находилась к цели.
Местные СМИ добавляют, что военно-морские силы Иранской Республики регулярно проводят военные учения, чтобы оставаться полностью готовыми к любой чрезвычайной ситуации, тем более в условиях повышенной напряженности между Вашингтоном и Тегераном.
Ранее мы рассказывали, что РФ устроила новую подлость Украине в Черном море. Отмечается, что во время стрельб украинские военные заметили танкер России в районе Голицынских газовых месторождений. Российский корабль спустил триколор с флагштока, чтобы его не зафиксировали украинские моряки.
Таким образом, Россия пошла на нарушение международного морского права, в частности присутствие ее кораблей в оккупированных и стратегически важных районах.
Кроме того, украинский фрегат заметил присутствие в регионе разведывательных кораблей страны-агрессора.
Напомним, военную базу НАТО хотят создать в Мариуполе, первые детали: «в РФ случится разрыв скреп».
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