Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в крихітному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Рубрика #Добрий вечір», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Астаф'єва позує в крихітному білизна, задерши ногу. Сама співачка красиво заглядає в камеру.

Однак шанувальники Астаф'євої залишилися без можливості щось сказати, оскільки знімок вона викинула у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Дар'я Астаф'єва показала, як проводить час у бабусі.

На фото Астаф'єва позувала в червоній толстовці, посміхаючись на камеру. Даша зав'язала волосся у хвіст, а на сам кадр наклала фільтр, щоб показати распухшее особа. Як співачка вказала, вона відпочивала у родичів, де її, мабуть, бабуся відгодувала. На тлі можна побачити простенький приймач, чайник і стару сімейну фотографію.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки, але так і хочеться запитати у Дарини: "На дієті?". Все із-за того, що Астаф'єва викинула кадр в сторіс Instagram, де немає подібних функцій.

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