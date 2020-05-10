Уряд буде ініціювати зміни до бюджету з тим, щоб підвищені зарплати працівники побачили вже цього літа
Як передає Politeka.net з посиланням на Мінфін, голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив про це під час брифінгу 9 травня.
За його словами, мова йде про підвищення вдвічі заробітної плати медикам, починаючи з 1 липня. Степанов зазначив, що міністерство зробило попередні розрахунки — для збільшення виплат додатково необхідно близько 11 млрд грн.
«Ми розрахуємо вже більш ретельно і будемо подавати відповідну пропозицію по внесенню змін до державного бюджету для того, щоб ми змогли підняти зарплату до 50% нашим медпрацівникам з 1 липня», — сказав Степанов.
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Міністр додав, що вважає, що протягом усього часу над українськими медиками «проводять експерименти і думають, чи виживуть вони на цю заробітну плату».
Нагадаємо, медикам, які працюють над ліквідацією епідемії коронавіруса, обіцяли надбавку до заробітної плати в розмірі до 200%, тобто люди повинні були отримати в три рази більше грошей, але так їх і не побачили.
За даними Держстату, зарплати медиків у березні зросли на 7,8% і залишаються одними з найнижчих в Україні — в середньому 8056 гривень на місяць.
У той же час, у Держслужбі зайнятості відзвітували, що з початку карантину українці отримали допомоги по безробіттю у розмірі близько 2,3 млрд грн. (приблизно на 40% більше, ніж у минулому році). В. о Держслужби Юлія Жовтяк підкреслила, що з початку ізоляції зареєстровано 166 тис нових безробітних. Крім того, вона зазначила, що вже надійшло 3000 заявок на компенсацію по частковому безробіттю в секторі малого і середнього бізнесу.
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