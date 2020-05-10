Відомий український танцюрист і телеведучий Влад Яма показав свою маму і бабусю, привітавши їх

На фото Влад варто синіх шортах і майці біля червоної машини. З одного боку Ями стоїть бабуся, а з другої - мама. На руках танцюрист тримає собачку. Фотографія вийшла сімейної та цікавою, судячи з усього, дуже стара. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Матусю. І її мамусю, з Святом! І спасибі за те, що я ріс в абсолютній любові і відчував це кожен день!.. Чекаю з нетерпінням нашої зустрічі і свіжого фото", - написав Яма.

Дружина Влада і ще майже 10 тисяч чоловік поставили лайки під фото, а також написали кілька коментарів:

"Така ж футболка була))", "Ой, яка мила і добра фотка", "Рідне місто", "Ух Авео. Так був наречений ще той. Чудо", "Рідне місто", "Другий Влад Яма....але не гірше".

Раніше ми повідомляли, що Оля Полякова познущалася над Владом Ямою на очах у всіх у своєму новому ефірі.

Артисти по черзі задавали один одному непрості питання і ставили незручні завдання. Так, Ямі довелося станцювати перед камерою еротичний танець, зняти з себе футболку і зробити собі макіяж зі стрілками і червоними губами.

Крім того, Полякова змусила хореографа написати Лесі Никитюк повідомлення зі словами: «Хоч ти й дробина, Леся, але я б за тобою полазив».

Нагадаємо, Влад Яма зняв одяг і показав, за що його любить дружина

Також Politeka повідомляла, що Влад Яма змінився до невпізнання на карантині

Також Politeka писала, що Влад Яма пристрасно притиснувся до розкішної дружині, печеня фото



