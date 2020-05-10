Дружина відомого шоумена Артура Пирожкова (Олександра Ревви) Анжеліка показала чоловіка і дочку

На кадрах Олександр і дочка сидять на дивані. Дівчинка була в рожевих штанях і футболці, а в руках тримала собаку. Ревва в футболці і штанях тримав гітару в руках. Артист привітав усіх зі святом і після цього батько і дочка заспівали "Мамо, перше слово, головне слово, у кожної долі...". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мама життя подарувала, світ подарувала мені і тобі... Зі святом, Матусю!!!

P. s. Пішла ревіти... душеразрыватели мої ", - написала Анжеліка під відео.

Фанати подивилися майже 10 тисяч разів відео за годину і написали безліч коментарів:

"Класно, молодці! І мама у них теж молодець!", "Так 29 листопада ,начебто", "Дочка така ніжна. І тато такий.. хоч пісня для мами - але вони ...!!", "Дуже миле і зворушливе відео!!! З Днем Всіх Мам!!!! Терпіння,здоров'я і радості нам ,мамам!!!", "Мурашки по всьому тілу від пісні".

Повідомлялося, що російський шоумен і співак Олександр Ревва показав шанувальникам свою матір і привітав її зі святом.

З цієї нагоди він розмістив фотографію своєї мами, на якій жінка позує в червоному светрі в білий горошок. Мама Ревви радісно посміхається і демонструє характерний жест – палець вгору.

«З Міжнародним Днем Матері!», - підписав знімок Ревва.

Нагадаємо, доньки Артура Пирожкова приголомшили зовнішністю

А ще Politeka писала, що розкішна дружина Артура Пирожкова показала, що заманила зіркового чоловіка

Також Politeka повідомляла, що спекотна дружина Артура Пирожкова забула про скромність у відкритому вбранні і засвітила зайве



