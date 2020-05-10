В ПФУ розповіли українцям, від чого найбільше залежить розмір їх пенсії

Начальник головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Олена Сичугова в ефірі програми «Тема дня» на телеканалі «UA: Миколаїв» розповіла про те, що зараз при індексації пенсій українців головну роль грає розмір їх зарплати, а не 40-річний стаж.

Представниця ПФУ також розповіла, що у кожного пенсіонера за результатами індексації буде свій індивідуальний результат перерахунку.

«Розмір пенсії в першу чергу залежить від розміру заробітної плати, на підставі якої її розраховували, а в меншій мірі - від стажу. Тобто при великому стажі і одночасно низькій заробітній платі пенсія апріорі не буде високою», - пояснила Сичугова.

Як відомо, в цьому місяці в Україні пройшла індексація пенсій на 11%. Українці почали отримувати проіндексовані виплати з 4 травня.

Раніше ми писали про те, що карантин вдарить по українцях, частина з яких можуть залишитися зовсім без виплат.

«…громадяни, які на час карантину тимчасово залишилися без роботи або втратили частину своєї зарплати, в майбутньому можуть отримати меншу пенсію», - пишуть ЗМІ.

Більш того, частина українців взагалі можуть залишитися без виплат. Це стосується людей, які через карантин не зможуть набрати необхідний мінімум робочого стажу – 27 років. Через нього люди будуть змушені працювати більше, ніж належить.

У зв'язку з цим чиновники рекомендують українцям добровільно підписувати угоду з пенсійним фондом та самостійно сплачувати єдиний соціальний внесок, який буде зараховуватися до стажу. Мінімальний внесок становить 1039 гривень.

Нагадаємо, "До 9 тисяч гривень": українці зможуть отримати нову надбавку до пенсії, кому пощастить.

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