В ПФУ рассказали украинцам, от чего сильнее всего зависит размер их пенсии

Начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области Елена Сичугова в эфире программы «Тема дня» на телеканале «UA: Миколаїв» рассказала о том, что сейчас при индексации пенсий украинцев главную роль играет размер их зарплаты, а не 40-летний стаж.

Представительница ПФУ также рассказала, что у каждого пенсионера по результатам индексации будет свой индивидуальный результат перерасчета.

«Размер пенсии в первую очередь зависит от размера заработной платы, на основании которой ее считали, а в меньшей степени - от стажа. То есть при большом стаже и одновременно низкой заработной плате пенсия априори не будет высокой», - пояснила Сичугова.

Как известно, в этом месяце в Украине прошла индексация пенсий на 11%. Украинцы начали получать проиндексированные выплаты с 4 мая.

Ранее мы писали о том, что карантин ударит по украинцам, часть из которых могут остаться вовсе без выплат.

«…граждане, которые на время карантина временно остались без работы или потеряли часть своей зарплаты, в будущем могут получить меньшую пенсию», - пишут СМИ.

Более того, часть украинцев и вовсе могут остаться без выплат. Это касается людей, которые из-за карантина не смогут набрать необходимый минимум рабочего стажа – 27 лет. Из-за него люди будут вынуждены работать больше, чем положено.

В связи с этим чиновники рекомендуют украинцам добровольно подписывать соглашение с пенсионным фондом и самостоятельно уплачивать единый социальный взнос, который будет засчитываться в стаж. Минимальный взнос составляет 1039 гривен.

Напомним, "До 9 тысяч гривен": украинцы смогут получить новую прибавку к пенсии, кому повезет.

Также Politeka писала, что «Зарплату платить не из чего»: украинцев ждет новый удар, кто останется без денег.