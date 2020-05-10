Дочка зірки студії «Квартал 95» Олени Кравець Маша зворушливо привітала маму з Днем матері

17-річна Маша Кравець опублікувала у своєму Instagram пост, присвячений своїй мамі, пише Politeka.net.

Дівчина розмістила в розділі Сторіз фото своєї матері, на якому Кравець позує в студії в яскраво-червоній сукні з тонкими бретельками і довгою вільною спідницею, яку артистка кокетливо підняла.

«З Днем матері! Спасибі за все! У мене найкраща мама в світі!», - підписала знімок Маша.

Втім, шанувальники дівчини та її мами не змогли прокоментувати цю публікацію, так як вона була розміщена в розділі Сторіз.

Також в цей день сама Олена Кравець показала свою маму і написала зворушливе привітання.

На фото Кравець позувала в білій блузці і довгій чорній спідниці. На тілі можна побачити стрічку "Випускник 1993", а значить фото ще шкільних років. Можна помітити, як Олена зовсім не змінилася, але перетворилася в кращу сторону за 30 років. Поруч стояла в червоній сорочці та чорній спідниці, а також окулярах, мама актриси.

"Моєї мами немає в Instagram, вона «на ви» з комп'ютером (це поки, каже:) і їй деколи складно встигнути за всіма нами. Але вона знає толк в літературі, розбирається в людях, класно шиє ( спідниця на фото - її рук@справа) і елегантно п'є каву - у витонченій чашці і в прикусочку з цукеркою. А ще у неї до цих пір дуже молодий голос і пристрасть до нових шмоточок", - написала Олена під фото, вітаючи всіх з "Днем матері".

Нагадаємо, Олена Кравець з "Квартал 95" показала, якою була в старших класах.

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець з "Квартал 95" зробила зізнання про дітей і роботу.

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