Відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян" показала нове спокусливе фото
Як повідомляє Politeka.net, кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.
Нове фото не стало винятком, дівчина вирішила похвалитися своїми пишними формами в незвичайному купальнику з вирізами в зоні грудей і талії.
Так, на новому знімку дівчина стоїть перед дзеркалом, фотографуючи себе на мобільний телефон. На знімку вона продемонструвала свою ідеальну фігуру у всій красі. Адже дівчина позувала в одному лише цілісному купальнику червоного кольору. Зазначимо, що пікантний наряд оригінального крою в дірки, а ще однією цікавою деталлю є виріз в зоні талії і живота.
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Волосся красуня розпустила по плечах, обличчя її не видно, адже його приховав об'єктив камери.
Коли дивишся на фото, не віриться, що хтось здатний на таку сміливість - демонструючи свої принади в такому яскравому вбранні. Так і хочеться похвалити її, сказавши: "Просто чудо, мрія всіх чоловіків", буквально одразу стало жарко.
На жаль користувачі мережі не зможуть залишити своїх лайків, ні коментарів, адже знімок дівчина засвітила в своєму Instagram-Stories.
Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.
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