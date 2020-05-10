Російський шоумен і співак Олександр Ревва показав шанувальникам свою матір і привітав її зі святом

Популярний артист, відомий під творчим псевдонімом Артур Пирожков, опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Так, Ревва вирішив привітати свою маму зі святом – Міжнародним днем матері.

З цієї нагоди він розмістив фотографію своєї мами, на якій жінка позує в червоному светрі в білий горошок. Мама Ревви радісно посміхається і демонструє характерний жест – палець вгору.

«З Міжнародним Днем Матері!», - підписав знімок Ревва.

Втім, його підписники помітили, що в Росії це свято відзначають 29 листопада, а 10 травня його святкують в Україні. Можливо, таким чином Ревва вирішив нагадати людям про свою батьківщину, адже народився артист в Донецьку, проте вже давно звідти поїхав.

В коментарях шанувальники активно обговорюють пост Ревви.

«У Росії ж в кінці листопада це свято», «Це українське свято!», «Ура…всіх мам зі святом», «Хоч і в Росії він відзначається в листопаді...все ж приємно отримувати привітання два рази в рік. Всіх мам зі святом!», «Це не наше свято, у нас в іншу дату», «Ось від кого дісталася посмішка!!», «Від усієї душі вітаю вашу чудову маму з святом їй міцного здоров'я», - пишуть люди в коментарях до посту.

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