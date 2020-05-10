Відома актриса Ппр Феттахоглу, зірка "Величного століття", показала доньку і привітала жінок зі святом

На фото Нур позує в червоному платті без білизни. На голові у зірки була солом'яний капелюх, а образ доповнила красуня прикрасами на шиї і своєю посмішкою. Поруч з нею стояла дівчинка, теж в солом'яному капелюшку. На кадрах легко помітити, як схожі мати і дочка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали безліч захоплених коментарів, хвалячи сімейне фото.

Раніше ми повідомляли, що зірка серіалу «Великолепный век» Нур Феттахоглу розбурхала фанатів новим знімком, зробленим в ліжку.

39-річна турецько-німецька актриса вирішила показати, як прокидається вранці.

Так, на своїй сторінці в Instagram, вона оприлюднила свіже фото, зроблене в ліжку.

Артистка в піжамі прийняла досить пікантну позу в ліжку, при цьому прикривши інтимну частину тіла ноутбуком і книгою.

Повідомлялося, що турецька акторка Нур Феттахоглу, яка прославилася завдяки зйомок в серіалі «Великолепный век», поділилася чорно-білим знімком.

На знімку 39-річна Феттахоглу стоїть у спортивному обтягуючому комбінезоні біля вікна. Жінка підняла вгору руки, показавши свою струнку фігуру у всій красі. Судячи з усього, актриса перебуває вдома на карантині і вирішила зайнятися спортом.

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