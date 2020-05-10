Відомий український фітнес-тренер Андрій Хомицький, який допомагає артисткам Насті Каменських і Славі Камінській підтримувати форму, показує українцям, як можна весело і з користю для здоров'я проводити час в самоізоляції

Так, зірковий тренер поділився на своєму Youtube-каналі роликом з вправами для спільного заняття спортом дорослих і дітей, передає Politeka.net. Щоб тренування не була тягарем, Хомицький подав батькам ідею організувати, так званий, батл: хто ж краще - діти чи дорослі? (щоб переглянути відео, проскрольте вниз).

Тренер показав 5 вправ, які батьки можуть проводити зі своїми дітьми віком від 3 років. Кілька вправ можна перетворити на видовищні змагання.

Вправа 1

Джампінг Джек. Стрибки зі змахами рук.

Вправа 2

Динамічна планка. Коли ми стоїмо в планці, ногами виконуємо стрибки "в сторони - всередину носочками".

Вправа 3

Підняття ніг з планки. Стоячи в планці, потрібно піднімати по черзі кожну ногу.

Вправа 4

Прес. Потрібно лягти на спину, утримувати ноги під кутом 90 градусів і качати в такому положенні прес.

Вправа 5

"Неваляшка". Необхідно сісти, взятися за стопи, і пробувати, прокотившись через сторону, піднятися.

Раніше ми повідомляли, Хомицький розповів, як багато новачків неправильно виконують звичайну вправу "присідання". Тренер назвав і показав поширені помилки.

Зокрема, неправильна механіка рухів. Присідати треба так, щоб не навантажувати коліна і максимально задіяти сідниці. Друга помилка – це глибина присідання. Люди або сідають занадто високо, або дуже глибоко, не відчуваючи при цьому цільові м'язи. Середня глибина присідання повинна становити 90 градусів.

Нагадаємо, що Андрій Хомицький показав, як українцям тримати себе у формі на карантині: «Займе всього 15 хвилин».

Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос та Андрій Хомицький зійшлися в спортивному батлі: хто вийшов переможцем.

Також Politeka писала, що Андрій Хомицький бився з Владом Ямою у прямому ефірі: хвилююча відео.