Известный украинский фитнес-тренер Андрей Хомицкий, который помогает артисткам Насте Каменских и Славе Каминской поддерживать форму, показывает украинцам, как можно весело и с пользой для здоровья проводить время в самоизоляции

Так, звездный тренер поделился на своем Youtube-канале роликом с упражнениями для совместного занятия спортом взрослых и детей, передает Politeka.net. Чтобы тренировка не была в тягость, Хомицкий подал родителям идею организовавать, так называемый, батл: кто же лучше - дети или взрослые? (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Тренер показал 5 упражнений, которые взрослые могут проводить со своими чадами возрастом от 3 лет. Несколько упражнений можно превратить в зрелищные состязания.

Упражнение 1

Джампинг Джек. Прыжки со взмахами рук.

Упражнение 2

Динамичная планка. Когда мы стоим в планке, ногами выполняем прыжки "в стороны - внутрь носочками".

Упражнение 3

Поднятие ног из планки. Стоя в планке, нужно поднимать поочередно каждую ногу.

Упражнение 4

Пресс. Нужно лечь на спину, удерживать ноги под углом 90 градусов и качать в таком положении пресс.

Упражнение 5

"Неваляшка". Необходимо сесть, взяться за стопы, и пробовать, прокатившись через сторону, подняться.

Ранее мы сообщали, Хомицкий рассказал, как многие новички неправильно исполняют обычное упражнение "приседания". Тренер назвал и показал распространенные ошибки.

В частности, неправильная механика движений. Приседать следует так, чтобы не нагружать колени и максимально задействовать ягодицы. Вторая ошибка – это глубина приседа. Люди либо не досаживаются, либо садятся слишком глубоко, не чувствуя при этом целевые мышцы. Средняя глубина приседа должна составлять 90 градусов.

Напомним, что Андрей Хомицкий показал, как украинцам держать себя в форме на карантине: «Займет всего 15 минут».

Как сообщала Politeka, Санта Димопулос и Андрей Хомицкий сошлись в спортивном батле: кто вышел победителем.

Также Politeka писала, что Андрей Хомицкий сразился с Владом Ямой в прямом эфире: волнительное видео.