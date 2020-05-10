Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", показала себе у ванній
На фото Лера позує зовсім без одягу, але зате з рушником на голові. Товстолес вирішила на ніч зробити собі маску на обличчя і сфотографувала себе в такому вигляді. Зірка позувала за бюст і найцікавіше не було видно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Час спа процедур", - підписала фото Лера.
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Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки. Все із-за того, що Товстолес опублікувала кадр в сторіс Instagram, де таких функцій немає.
Раніше ми повідомляли, що модель і акторка "Жіночого кварталу" Валерія Товтолес похвалилася жаркими кадрами в нижній білизні.
красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий відеоролик, в якому вирішила трохи пофантазувати. Вона представила, як буде позувати для реклами світових модних брендів.
Повідомлялося, що 25-річна українська гумористка, зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Лера Товстолес здивувала перетворенням у зовнішності.
Зірка зав'язала на голові хустку, з-під якої вибивалися кілька пасом і густа довга чолка чорного кольору. Дівчина сфотографувалася крупним планом і підписала: "майстер перевтілення Валерія".
Швидше за все, Лера насправді не стала перефарбовувати волосся, а просто скористалася перукою. Як відомо, вона любить епатувати публіку несподіваними витівками.
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