Відома українська співачка Аліна Гросу показала свою маму і написала привітання
На фото Аліна та її мама позують в білих сукнях. Дівчата тримали квіти, Гросу - весільний букет, а Ганна Андріївна - білі троянди. На тлі можна побачити великий лімузин "Хаммер". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"З Днем матері. Дорогі жінки і наші улюблені бабусі, щастя вам цього, натхнення вам нескінченного, любові вам нестримної і вічного, теплого, ніжного вогню в сімейному вогнищі,
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Пробач, що ночами ти спиш тривожно,
Хвилюєшся і чекаєш неодноразово,
Бути мамою, ймовірно, дуже складно...", - написала Гросу.
Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Вітаю", "Неймовірні", "неймовірні Слова", "Які милі".
Повідомлялося, що відома українська співачка Аліна Гросу показала незвичайний образ ванної.
цього разу Гросу стояла перед дзеркалом у нижньому білизна, знімаючи себе на телефон. Аліна була у ванній і показала маску для обличчя, а також брови, які вирішила пофарбувати.
Повідомлялося, що Аліна Гросу раз і назавжди розвіяла чутки про своїх пластичних операціях.
«Я спокійно відповідаю – ні, я не робила пластику. Це всі фільтри, макіяж тощо. Я постійно кажу, що немає у мене пластики», - підкреслила співачка.
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