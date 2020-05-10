Відома українська співачка Аліна Гросу показала свою маму і написала привітання

На фото Аліна та її мама позують в білих сукнях. Дівчата тримали квіти, Гросу - весільний букет, а Ганна Андріївна - білі троянди. На тлі можна побачити великий лімузин "Хаммер". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем матері. Дорогі жінки і наші улюблені бабусі, щастя вам цього, натхнення вам нескінченного, любові вам нестримної і вічного, теплого, ніжного вогню в сімейному вогнищі,

Пробач, що ночами ти спиш тривожно,

Хвилюєшся і чекаєш неодноразово,

Бути мамою, ймовірно, дуже складно...", - написала Гросу.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Вітаю", "Неймовірні", "неймовірні Слова", "Які милі".

Повідомлялося, що відома українська співачка Аліна Гросу показала незвичайний образ ванної.

цього разу Гросу стояла перед дзеркалом у нижньому білизна, знімаючи себе на телефон. Аліна була у ванній і показала маску для обличчя, а також брови, які вирішила пофарбувати.

Повідомлялося, що Аліна Гросу раз і назавжди розвіяла чутки про своїх пластичних операціях.

«Я спокійно відповідаю – ні, я не робила пластику. Це всі фільтри, макіяж тощо. Я постійно кажу, що немає у мене пластики», - підкреслила співачка.

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