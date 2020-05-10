Известная украинская певица Алина Гросу показала свою маму и написала поздравление
На фото Алина и ее мама позируют в белых платьях. Девушки держали цветы, Гросу - свадебный букет, а Анна Андреевна - белые розы. На фоне можно увидеть большой лимузин "Хаммер". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Прости, что по ночам ты спишь тревожно,
Волнуешься и ждёшь неоднократно,
Быть мамой, вероятно, очень сложно...", - написала Гросу.
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Поздравляю", "Невероятные", "Слова невероятные", "Какие милые".
Сообщалось, что известная украинская певица Алина Гросу показала необычный образ ванной.
В этот раз Гросу стояла перед зеркалом в нижнем белье, снимая себя на телефон. Алина была в ванной и показала маску для лица, а также брови, которые решила покрасить.
Сообщалось, что Алина Гросу раз и навсегда развеяла слухи о своих пластических операциях.
«Я спокойно отвечаю – нет, пластику я не делала. Это все фильтры, макияж и тому подобное. Я постоянно говорю, что нет у меня пластики», - подчеркнула певица.
Напомним, Гросу показала ножки, которыми соблазнила мужа
А еще Politeka писала, что Алина Гросу с младенцем на руках впервые заговорила о горе в семье
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