Известная украинская певица Алина Гросу показала свою маму и написала поздравление

На фото Алина и ее мама позируют в белых платьях. Девушки держали цветы, Гросу - свадебный букет, а Анна Андреевна - белые розы. На фоне можно увидеть большой лимузин "Хаммер". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днём матери. Дорогие женщины и наши любимые бабушки, счастья вам настоящего, вдохновения вам бесконечного, любви вам безудержной и вечного, тёплого, нежного огня в семейном очаге,

Прости, что по ночам ты спишь тревожно,

Волнуешься и ждёшь неоднократно,

Быть мамой, вероятно, очень сложно...", - написала Гросу.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Поздравляю", "Невероятные", "Слова невероятные", "Какие милые".

Сообщалось, что известная украинская певица Алина Гросу показала необычный образ ванной.

В этот раз Гросу стояла перед зеркалом в нижнем белье, снимая себя на телефон. Алина была в ванной и показала маску для лица, а также брови, которые решила покрасить.

Сообщалось, что Алина Гросу раз и навсегда развеяла слухи о своих пластических операциях.

«Я спокойно отвечаю – нет, пластику я не делала. Это все фильтры, макияж и тому подобное. Я постоянно говорю, что нет у меня пластики», - подчеркнула певица.

Напомним, Гросу показала ножки, которыми соблазнила мужа

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