37-річний актор студії «Квартал 95» Євген Кошовий зворушливо привітав улюблених жінок з Днем матері

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram він опублікував знімок, на якому позує з дружиною Ксенією, мамою і тещею, а також з двома своїми доньками Варею і Серафимою на тлі моря, передає Politeka.net.

«Три мами на одному фото. Мої 😍 Надя, Рита і любов моя @yalta_k 😘 З днем Матері», – підписав знімок українською мовою шоумен.

В одному зі своїх інтерв'ю Кошовий зізнавався, що його теща для нього – справжній друг.

«У мене теща - найкраща подруга! Пишаюся тим, що у мене такі дівчата: і приготують, і приберуть в будинку, і за дітьми простежать, якщо мене немає вдома. Я намагаюся відповідати їм взаємністю», – зізнався Євген.

За словами артиста, його мама живе в підконтрольному бойовикам Алчевську і, незважаючи на всі прохання сина, їхати звідти не планує, оскільки там похований її чоловік, а також живуть бабуся Євгенія і її рідна сестра з чоловіком.

«Після смерті батька і після того, як почалася війна, я відразу пропонував. Але вони прожили місяць у Харкові, щось їй не сподобалось, і вона поїхала назад», – зізнався Кошовий.

Раніше ми писали, що артистй різко відгукнувся про хейтерів у мережі. Зокрема, особливо зачепило Євгена звинувачення в «непатріотизмі».

«Люди пишуть різні коментарі під вітальними якимись... Є одне якесь г*вно. Яка їм різниця? Вони цим живуть! «Я нарешті думаю, що ви станете патріотом України». Для мене це образливо. Я відреагував тільки на це. Я написав, що якщо хтось від мене щось хоче, то, як сказав якийсь чувак – судіть мене тоді, коли ваше життя стане для мене прикладом», - заявив артист під час шоу «2POPODCAST».

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