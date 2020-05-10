23-летний украинский певец MELOVIN, фаворит ариста Андрея Данилко, одним фото заставил всю сеть обсуждать свою внешность

Как передает Politeka.net, Константин Бочаров (настоящее имя певца) опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстал в черном пиджаке. Для пущего эффекта эпатажный молодой артист распахнул его, засветив на груди необычное тату. Также образ дополнил прямоугольный кулон на цепочке.

Как всегда с бледной внешностью и оригинальными разноцветными зрачками (певец носит черную линзу на левом глазу) - MELOVIN меланхолично уставился в камеру, приоткрыв губы.

Певец решил поприветствовать публику, пожелав доброго утра. Пользователи тут же отрегировали на пост уймой комментариев.

"Так похудел 😻😻😻😻"

"Який статный мужчыына ❤️"

"бледный как поганка👺"

"Та шо ж вы творите, мужчина? Господи..."

"Вау крутое фото🔥🔥🔥"

"И как теперь уснуть? 😻"

"А почему такой грустный?"

"это фото как пуля в лоб"

"Серьёзный как у полиции двери"

Ранее мы сообщали, 11 апреля MELOVIN отпраздновал 23-летие и решил в такой знаменательный день обрадовать поклонников кадрами из личного архива. На них маленький Костя изображен с наушниками, соской и домашними питомцами.

"С днем рождения", "Как тебе удается быть таким милым", "С такого милашки в такого брутала", "Такой милый", "Какая буська", "Какой зайка", "Какой карапуз", "Какие красивые щечки", - откликнулись пользователи.

Также мы рассказывали, как MELOVIN позировал в элегантном костюме на раздвижной лестнице, расположенной прямо на сцене. На заднем фоне виднелся пустой зал.

В подписи к фото артист поделился своими ощущениями после очередного общения с поклонниками в прямом эфире в Инстаграм: "🖤 Друзья!!! Это было так тепло! Нереально! Мило! Волнительно! Такое ощущение, что я просто пришёл к Вам в гости!"

Напомним, фаворит Данилко обескуражил украинцев признанием: "закрываюсь в комнате и реву"

Как сообщала Politeka, MELOVIN устал молчать и выдал всю правду о романе с Данилко: «Между ними было...»

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