Скандальна українська модель Олена Омович розохотила шанувальників новими кадрами без одягу

Популярна instagram-красуня, відома в мережі як «українська Кардашьян», продовжує ділитися зі своїми підписниками кадрами свого карантинного відпочинку «на морі». Незважаючи на те, що майже весь час Омович проводить в номері готелю, дівчина знаходить, чим зайнятися і там.

Як повідомляє Politeka.net, модель поділилася новими короткими відео в розділі Сторіз.

На першому Омович позує перед камерою в одному халаті, кокетливо повертаючись до камери в різних ракурсах. Пізніше до неї приєднається її коханий, теж одягнений у білий халат.

На наступному відео модель лежить у ліжку і, судячи з усього, на ній зовсім немає одягу. Омович млосно дивиться в камеру, при цьому прикриваючи свої груди рукою.

Раніше ми писали, що Омович опублікувала фото, на якому вона залишилася в одних трусиках і короткому топі з написом «Marvel». Дівчина підкотила футболку таким чином, щоб її величезні груди виглядали з-під неї. На фото прекрасно видно ідеальний прес дівчини і спокусливі вигини тіла.

Варто відзначити, що на цьому фото модель трохи по-іншому відфотошопили, в результаті чого вона стала виглядати трохи по-іншому.

«Marvel або DC?», - підписала пост Омович.

За 40 хвилин пост моделі зібрав понад 7 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

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