Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, привітала маму і показала подарунок для неї

На фото Саша позує в чорній кофті і розпущеним волоссям. Зарицька стояла в під'їзді, а в руках можна побачити величезний букет троянд, який вона приготувала для своєї мами, щоб привітати її зі святом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні, 10 травня, в Україні святкують День матері. Свою маму я люблю безмежно, вона для мене найближча людина, який завжди вислухає, не засудить і допоможе порадою. Мені легко з нею розмовляти на різні теми, я з нею можу поділитися всім. А ще я їй дуже вдячна за сестру", - написала KAZKA.

Фанати поставили майже три тисячі лайків і написали кілька коментарів і спрашивиали про 22-річну сестру солістки:

"Прекрасна донька, красиві квіти, ніжні слова", "З днем матері", "Боже, яка гарна", "Розумниця, всіх благ тобі", "Це вона KAZKA? Перший раз бачу її, начебто підписана", "А сестрі скільки років?".

Повідомлялося, що солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька поділилася відвертими кадрами з ванної.

Співачка залізла у ванну з водою і піною. Артистка зробила селфи, закарбувавши свою розкішну пишні груди. Крім цього, Олександра зняла крупним планом свої оголені частини тіла у воді.

«Як би мені хотілося…припасти тобі до душі», - зазначила Зарицька.

Шанувальники не залишилися байдужими, залишивши співачці безліч захоплених коментарів.

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