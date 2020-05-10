Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", привітала маму зі святом

На першому фото Різатдінова зовсім маленька і її мама тримає на руках, як і соску для малятка. На другому кадрі Ганна спустила штани і сиділа на горщику, зовсім маленька, а в руках тримала іграшку. На третьому знімку майбутня зірка була в більш дорослому віці, сиділа в кріслі, поки мама чесала волосся. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"вітаю Усіх матусь зі святом.

Велике чудо, дарувати нове життя. І цим чарівництвом наділені саме жінки!

Кожна з нас унікальна і особлива! Материнська любов не має меж! Материнства складно навчитися, скоріше це закладено в генетичному коді кожної дівчинки", - написала Анна.

Фанати встигли поставити більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Які класні фотки", "Зі святом!", "Передавай Оксані великий привіт!!!", "Найбільші привітання з Днем мами".

Раніше ми повідомляли, що відома українська гімнастка Ганна Різатдінова показала, як володіє гімнастичною стрічкою.

На фото Ганна позує в чорних лосинах і топі, а образ доповнила кросівками. В руках вона тримає паличку, до якої прикріплена червона довга стрічка. Різатдінова закрутила її навколо себе і фото вийшло дуже цікавим.

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