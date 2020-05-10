Не кожна зірка ризикне бути настільки відвертою з шанувальниками

35-річна учасниця дуєта «Неангели» Слава Камінська поділилася відвертими знімками до ДняЧ матері

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка опублікувала дві фотографії, зроблені відразу після народження її дітей, передає Politeka.net.

На першому знімку вона – з сином Леонардом, який народився 12 грудня 2014 року. На другому – з дочкою Лаурою, яка з'явилася на світ практично через рік після брата, 6 грудня. Як видно на кадрі, мати не приховувала своїх емоцій, притискаючи до себе новонароджену крихітку.

Батьком обох дітей є вже колишній чоловік співачки, пластичний хірург Едгар Камінський.

«Найпрекрасніше , що може статися з жінкою 🙏🏼 Ось так виглядає ЛЮБОВ! Мамо, дякую за життя ❤️ З Днем матері 👩‍👧‍👦», – підписала свою публікацію зірка.

У коментарях користувачі привітали улюблену виконавицю зі святом, зазначивши, що фото вийшли дуже щирими і зворушливими.

«Мурашки по шкірі від ваших фотографій!😍 Зі святом🌺🌷🌺», «Непередавані емоції! ❤️», «❤️❤️❤️❤️ Це неймовірне щастя, і ці перші моменти тільки мама може відчути💕», – пишуть шанувальники.

Ім'я Слави з паспорту Ольга Кузнєцова. До того, як потрапити до складу проекту «НеАнгели», вона встигла закінчити Київський університет культури і мистецтв, взяти участь у телешоу «Народний артист» й «Острів спокус» і навіть досягти певних успіхів в акробатиці. Пізніше пластика і гнучкість неодноразово згодилися артистці у підготовці танцювальних номерів.

Як відомо, Слава любить тату і зробила чергову «картинку» на честь своїх дітей. Це татуювання – зображення хлопчика і дівчинки на правій руці з підписами імен (Лаура і Леонард) і з датами їх народження. Коли ж Славу запитують про кількість перманентних малюнків на її тілі, вона жартує, що їх настільки багато, що вже й не злічити. Однак зізнається, що зупинятися на досягнутому не збирається.

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