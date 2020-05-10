Не каждая звезда рискнет так откровенничать с поклонниками

35-летняя участница дуєта «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась откровенными снимками ко Дню матери

На своей странице в социальной сети Instagram артистка опубликовала две фотографии, сделанные сразу после рождения ее детей, передает Politeka.net.

На первом снимке она – с сыном Леонардом, который родился 12 декабря 2014 года. На втором – с дочерью Лаурой, которая появилась на свет практически через год после брата, 6 декабря. Как видно на кадре, мать не скрывала своих эмоций, прижимая к себе новорожденную крошку.

Отцом обоих детей является уже бывший муж певицы, пластический хирург Эдгар Каминский.

«Самое прекрасное , что может произойти с женщиной 🙏🏼 Вот так выглядит ЛЮБОВЬ! Мама, спасибо за жизнь ❤️ С Днём матери 👩‍👧‍👦», – подписала свою публикацию звезда.

В комментариях пользователи поздравили любимую исполнительницу с праздником, отметив, что фото получились очень искренними и трогательными.

«Мурашки по коже от ваших фотографий!😍 С праздником🌺🌷🌺», «Непередаваемые эмоции! ❤️», «❤️❤️❤️❤️ Это невероятно счастье, и эти первые моменты только мама может почувствовать💕», – пишут поклонники.

Имя Славы по паспорту Ольга Кузнецова. До того, как попасть в состав проекта «НеАнгелы», она успела окончить Киевский университет культуры и искусств, поучаствовать в телешоу «Народный артист» и «Остров искушений» и даже достичь определенных успехов в акробатике. Позднее пластика и гибкость неоднократно пригодились артистке в подготовке танцевальных номеров.

Как известно, Слава любит тату и сделала очередную «картинку» в честь своих детей. Это татуировка – изображение мальчика и девочки на правой руке с подписями имен (Лаура и Леонард) и с датами их рождения. Когда же Славу спрашивают о количестве перманентных рисунков на ее теле, она шутит, что их настолько много, что уже и не сосчитать. Однако признается, что останавливаться на достигнутом не собирается.

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