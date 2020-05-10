Відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", показала себе в пікантних ракурсах

На кадрах Гузь позує в напівпрозорому білому платті, а в цей момент камера знімає її з різних сторін. Завдяки кадрам можна оцінити не тільки зовнішність дівчини, але і помітити пікантні місця завдяки великим декольте. Кадри вийшли соковитими і ніжними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати написали кілька коментарів під публікацією:

"Я малюк", "Прекрасно", "Чудово", "Ангел", "коли на карантині зібралася в магазин за хлібом".

Раніше ми повідомляли, що Леоніла Гузь любить кружляти голови шанувальникам різними знімками, однак цього разу щось пішло не так.

цього разу Леоніла вирішила продемонструвати фото, як розважається зі своєю подружкою. Дві дівчини вийшли на прогулянку в стильних вбраннях. Для цього Гузь вбралася в білі штани і сорочки, а на ноги взула кросівки.

Повідомлялося, що відома українська модель Леоніла Гузь показала новий спокусливий образ.

На фото Леоніла позує в шикарному білому платті, схожому на весільний. Вона стояла біля стіни і вигнула спинку. Можна побачити на тлі кімнатні квіти і подушки, а також килим.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки все із-за того, що Гузь викинула знімок в сторіс, де такої функції немає.

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