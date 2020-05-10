Одна з найбільш знаменитих травесті, Монро, дала численним шанувальникам урок стилю і краси

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала нове фото, на якому постала в довгій синій сукні з асиметричним верхом, підхопленій широким червоним поясом. З аксесуарів на ній – довгі масивні сережки і браслет, а також перстень з каменем під колір вбрання, передає Politeka.net.

Волосся Монро спускаються по плечах великими локонами.

Знімок зірка доповнила розповіддю про те, чим живе на карантині і за чим сумує.

«Сьогодні всю ніч знімалася. Ой🤗 в сенсі брала участь у процесі зйомки. А то охоронці моралі причепляться за некоректне формулювання 😉 От тільки не запам'ятала, що знімали. Але точно не по*но. Це б я запам'ятала🙈 Ну так. Знімалася у сні», – пише вона.

Прокинувшись, Монро побігла в гардеробну в пошуках улюбленої трикотажної сукні в підлогу, однак потім згадала, що сьогодні неділя.

За словами артистки, за останні два місяці вона зненавиділа вихідні, тому що так і не навчилася байдикувати.

«Як і не навчилася любити спекотне літо. І рибу не люблю, крім оселедців, і волосся в стратегічно важливих зонах, і хамство не сприймаю (хоча сама іноді грішу), й устриці, і дитячий плач (хоча слабо собі уявляю, щоб хтось обожнював плач😒 і неважливо чий: дорослий чи дитини). Багато чого не люблю», – продовжує свою сповідь Монро.

Вона нагадала всім, що сьогодні – День матері, підкреслила, що любить свою маму, і запропонувала прихильникам привітати своїх близьких з цим святом і подякувати їм за можливість «бути тут і зараз».

Справжнє ім'я Монро – Олександр Шевченко. У 2000 році він закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю магістр хімії високомолекулярних сполук.

За його словами, близькі не засуджують вибір сина і його життя.

«Сьогодні ми з батьками взагалі не обговорюємо «цю» тему. Вони все знають, бачать мене по телевізору, в журналах, розуміють, що це робота, яка перетворилася на стиль життя. Іноді прослизають якісь фрази. Не більше того. Я їх виховала! Шкода, що країну перевиховаєш! Але будемо намагатися», – заявила Монро в одному зі своїх інтерв'ю.

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