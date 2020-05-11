Відома модель Олена Омович, яку називають українською версією Кім Кардашьян, похвалилася стрункістю в міні-спідничці

Зірка з'явилася в маленькому білому топі, який ледь прикривав груди, передає Politeka.net. Біла тканина натягнулася через великі груди, що випирають.

Омович не одягла під топ нижньої білизни, що видно по всім відомим ознаками.

Маленька грайлива спідничка розвивалася на вітрі, і, здавалося, ось-ось підніметься.

Великі груди, тонка талія і красиві довгі ніжки - Омович чудова.

Прикраси доповнили спокусливий образ.

За 12 годин пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Як ніби зламається, борщем її годувати треба)", "Що гарного??🤔", "Інопланетянка 👎 , а речі 👍", "Груди почому?", "Приберіть силіконову🤪🤪🤪", "А спідниці тільки в цьому кольорі будуть?)", "Леді Ураган 🌪", "Топ", "Струнка🔥", "Яка краса", "Яскраво🤗соковито🍓🍓🍓дуже красиво)", "якщо інопланетянка , значить космічна зовнішність 😛🖕🏽", "Як завжди шикарний образ і красива Олена 😍", "Лялечка))", "Шалена та гаряча", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович залишилася в одних трусиках і короткому топі з написом «Marvel».

Дівчина підкотила футболку таким чином, щоб її величезні груди виглядали з-під неї. На фото прекрасно видно ідеальний прес дівчини і спокусливі вигини тіла.

За 40 хвилин пост моделі зібрав понад 7 тисяч лайків.

Раніше повідомлялося, що Олена Омович позувала в джинсах, які розстебнула, а також мереживній білизні.

Олена вигнула спинку, щоб продемонструвати свої пишні форми, що ледве вмістилися. На цей раз модель була з афрокосичками, які тепер думає повернути.

Нагадаємо, українська Кардашьян роздяглася і показала пікантні розваги в спальні

А ще Politeka писала, що українська Кардашьян вийшла на вулицю без ліфчика і розбурхала видом

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян зухвало задерла майку і посвітила своїми «кокосиками» без білизни