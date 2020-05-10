Памела Андерсон поділилася чуттєвим знімком в нижній білизні
52-річна зірка 90-х часто згадує молодість, публікуючи архівні фотографії на своїй сторінці в Instagram. На цей раз актриса і модель вирішила поділитися відвертим постільним знімком, повідомляє Politeka.net.
На фото Андерсон лежить на ліжку, спокусливо підігнувши одну ногу і витягнувши іншу. З одягу на моделі тільки проста біла білизна і босоніжки на високій шпильці. Втім, такий простий образ анітрохи не применшує краси фотографії. Памела лежить так, що глядачу не видно її голову, проте спокусливі вигини красуні складно переплутати з кимось іншим.
Шанувальники зірки прийшли в захват від такого чуттєвого знімка і буквально засипали її лайками та коментарями.
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Раніше ми писали, що Андерсон поділилася своїм чорно-білим знімком.
На фото Памела лежить в чорних штанях і білій сорочці, яка застібнута на один гудзик, що нижче бюста. Під нею можна легко побачити великі груди Андерсон, яку вона навіть не намагалася прикрити. Модель доповнила образ привабливим макіяжем і пишною укладанням, для більш гарячого фото.
Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Я б хотів пити ранкову каву з тобою", "Ого, я люблю тебе, Памела", "Богиня", "Привіт, міс Андерсон, як ваші справи?", "Вау".
Нагадаємо, Памела Андерсон похвалилася ідеальними вигинами на тлі Парижа.
Як повідомляла Politeka, Памела Андерсон в розстебнутій сорочці показала те, що бадьорить краще кави.
Також Politeka писала, що Памела Андерсон роздяглася до непристойності і згадала розваги молодості.