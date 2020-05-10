Одна з найбільш знаменитих фітнес-моделей Ана Чері засвітила свої апетитні форми в пекучому наряді

Як повідомляє Politeka.net, знаменита фітнес-модель Ана Чері не соромиться демонструвати свою апетитну фігуру у сексуально-відвертій білизні і купальниках. Кожне її фото отримує безліч коментарів та лайків від користувачів мережі.

Під час карантину дівчина також не залишає своїх шанувальників без нових фото. Цього разу красуня показала гарячий кадр Instagram на якому постала в одній лише мереживній білизні, яка може змусити почервоніти будь-якого чоловіка.

Дівчина позує, сидячи на великому ліжку, застеленому пухнастою ковдрою. При цьому створюється враження ніби вона щойно прокинулася, адже на ній лише мереживна білизна.

Мереживна білизна підкреслює кожен вигин її видатної постаті: тонка талія, пишні стегна і апетитні округлості. Крім того, наряд пошитий з настільки тонкої тканини, що просвічує найпотаємніші місця фігури. Свій образ смілива Чері доповнила кулончиком, а волосся завила.

Користувачі мережі прийшли в повний захват від нових знімків, засипавши модель безліччю захоплених компліментів.

"Ох, які форми", "Прям пекуча краса", " Прекрасна і неперевершена❤️🍆 ", "Чудове тіло", "Крихітка, що треба", "Хвилююча краса", "Яка гаряча крихта", "Так би взяв і затискав", "Занадто красива для цього світу", "Одне задоволення дивитися на таке".

Нагадаємо, що роздягнена Ана Чері прикрилася руками, але це не допомогло: кадри зухвалості.

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