19-річна модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, оголила живіт заради ефектного танцю

Як повідомляє Politeka.net, дівчина опублікувала гаряче відео в своєму блозі Instagram.

У Соні Євдокименко струнка фігура, яку вона постаралсь показати у всій красі. Для цього онука Ротару задерла светр, подтоткнув один кінець, і відкрила свій живіт. В такому вигляді вона почала танцювати всім своїм виглядом показуючи, що це руху королеви танцполу.

На дівчині надітий білий костюм спортивного типу. Судячи з фону, Соня Євдокименко записала відео у себе вдома. На жаль, користувачі не змогли прокоментувати спекотні танці моделі, тому що вона разметила запис у Сториз.

Раніше Євдокимова виклала у соцмережі кадри, для яких знялася в не менш спокусливій вбранні. Вона одягла довгу сорочку і розстебнула верхні гудзики, привертаючи увагу до декольте.

Співачка завдала легкий макіях, який лише підкреслив її ніжну природну красу, і розпустила волосся, щоб доповнити образ. Шию красуні прикрасило ніжне намисто блакитного кольору. В такому вигляді вона пустилася в танок, активно виляючи стегнами, випинаючи груди і показуючи хитромудрі рухи, які її знаменитої бабусі навіть і не снилися.

Нагадаємо, гаряча онука Ротару задерла одяг і влаштувала брудні танці.

Також Politeka повідомляла, що онука Ротару влаштувала гарячу тренування перед вікнами.