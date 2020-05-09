Дочка покійної Юлії Началової, Віра все більше стає схожою на свою матір, і навіть успадкувала її талант

Як передає Politeka.net, російський футболіст Євген Алдонін, який є батьком дівчинки, на своїй сторінці в Instagram опублікував зворушливий виступ 13-річної Віри. Дівчинка успадкувала голос зоряної матері, чим вразила прихильників Юлії Началовой. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Віра виконала військову пісню "Лист з фронту".

"Вірочка заспівала на честь свого прадіда Нічлава Єгора Семеновича. Вічна пам'ять героям! Пам'ятаємо, пишаємося і шануємо! Вірочка, ти велика молодчинка", – підписав кадри футболіст.

Шанувальники в захваті. Вони почули голос Юлії в її дочки. Про це вони поспішили повідомити в коментарях під відео.

"Мамин голос", "Вірочка, браво! Ти велика молодець", "Ніби Юля співає", "Як у Віри голос схожий на мамин", – пишуть фанати.

Раніше ми розповідали, що після смерті артистки її єдина дочка Віра, яку вона народила у шлюбі з відомим російським футболістом Євгеном Алдоніним, живе з бабусею і дідусем. Віктор і Таїсія Началовы душі не чують у внучці. Активно бере участь в житті дочки і рідний батько.

Після раптової смерті Юлії її батьки пройшли курс реабілітаційного лікування в одній з клінік Ізраїлю. Лікування, яке оплатив забезпечений прихильник Юлії Началовой, полягала, насамперед, у наданні психологічної допомоги.

Нагадаємо, донька Юлії Началовой вперше вийшла в світ після смерті матері.

Як повідомляла Politeka, колишній чоловік Юлії Началовой виграв суд проти покійної співачки.

Також Politeka писала, що колишній чоловік Началовой щиросердно зізнався після смерті співачки.