Дочь покойной Юлии Началовой, Вера всё больше стает похожей на свою мать и даже унаследовала ее талант

Как передает Politeka.net, российский футболист Евгений Алдонин, который является отцом девочки, на своей странице в Инстаграм опубликовал трогательное выступление 13-летней Веры. Девочка унаследовала голос звездной матери, чем поразила поклонников Юлии Началовой. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Вера исполнила военную песню "Письмо с фронта".

"Верочка спела в честь своего прадедушки Началова Егора Семеновича. Вечная память героям! Помним, гордимся и чтим! Верочка, ты большая умничка", – подписал кадры футболист.

Поклонники в восторге. Они услышали голос Юлии в ее дочери. Об этом они поспешили сообщить в комментариях под видео.

"Мамин голос", "Верочка, браво! Ты большая молодец", "Будто Юля поет", "Как же у Веры голос похож на мамин", – пишут фанаты.

Ранее мы рассказывали, что после смерти артистки ее единственная дочь Вера, которую она родила в браке с известным российским футболистом Евгением Алдониным, живет с бабушкой и дедушкой. Виктор и Таисия Началовы души не чают во внучке. Активно участвует в жизни дочери и родной отец.

После внезапной смерти Юлии ее родители прошли курс реабилитационного лечения в одной из клиник Израиля. Лечение, которое оплатил обеспеченный поклонник Юлии Началовой, заключалось, прежде всего, в оказании психологической помощи.

Напомним, дочь Юлии Началовой впервые вышла в свет после смерти матери.

Как сообщала Politeka, бывший муж Юлии Началовой выиграл суд против покойной певицы.

Также Politeka писала, что бывший муж Началовой чистосердечно признался после смерти певицы.