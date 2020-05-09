Супермодель Белла Хадід вирішила порадувати шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в наряді без білизни

Як повідомляє Politeka, знімки були опубліковані на фан-сторінці зірки в Instagram.

«Люблю її так сильно», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Хадід позує напівбоком в крихітному топі, який підкреслює її пишні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Вау, досконалість», «Це неймовірно», «Боже, навіть я почервонів», «така мила посмішка», «ти така красива, капець», «Коли досконалість зустрічається з людством», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, показала стильний образ на пляжі.

Знаменитість завжди намагається ділитися яскравими кадрами з фотосесій, відпочинку і світських заходів, поки що увагу фоловерів на її сторінці залучено до найбільш яскравих фото, зокрема пляжним та річним. Нещодавно з'явився кадр, на якому Белла мило позувала в крихітному купальнику.

Дівчина позувала посеред води, зігнувши ноги в колінах і підставивши тіло сонячним променям. Волосся дівчина залишила розпущеним – вологі пасма недбало спадали за плечима зірки. При цьому яскраве фото не обійшлося без коментарів фанатів, активно захоплюються фігурою знаменитості, некоторіе заявили, що модель стала "ще соковитіше".

Белла вміє дивувати, адже тільки вчора вона підігріла чутки про конфлікт з Селеною Гомес. Як відомо, Белла Хадід в черговий раз відписалася в Instagram від Селени Гомес. Здавалося, дівчата тільки налагодили спілкування, як Хадід знову згадала минуле (І Хадід, і Гомест зустрічалися з одним і тим же співаком).

Нагадаємо, що Белла Хадід затягнула пишні принади в крихітному бікіні: "Кайфово".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід позбулася білизни і показала топ самих гарячих кадрів: до непристойності красива.