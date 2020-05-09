Известная певица Тина Кароль похвалилась приятным вечером вместе с самым любимым мужчиной

Как известно, молодая певица радует своих фанатов домашними кадрами, сделанными в уютной и простой обстановке. Знаменитая певица стала лично вести свой профиль в Инстаграм, показывать подборку видео, на которых тренируется в персональном спортзале. В этот раз звезда показала новые успехи мальчика, которым очень гордится - Веня побаловал маму сладостями, сообщает Politeka.

Сначала Тина восхитиласть достижением - Кароль получила 1,5 миллиона фолловеров в Инстаграм и была очень рада этому факту. В разделе Стори Тина представила ролик, в котором поблагодарила фанатов и попросила сына сделать ей тортик.

На последующих кадрах звезда уже показала, как ее сын Вениамин старается приготовить вкусный торт для нее и как уверено занимается приготовлениями. Отметим, в последнее время Тине часто упоминают о Балане, с которым ей приписывают роман, и отмечают самые невероятные теории об их отношениях.

Ранее мы также сообщали, что Веня получил награду за отлично пройденный курс по математике. Отметим, Вениамин уже давно обучается в Лондоне, а сама артистка очень гордится им и, несмотря на то, что они редко видятся, полностью уважает решения ребенка по тому, какие именно ему выбирать специальности.

Отметим, сегодня звезда с удовольствием пообщалась с мальчиком на английском и украинском языке. Певица также наглядно показала награду мальчика на компьютере.

После того, как был введен карантин, певица осталась с сыном на самоизоляции и делится кадрами из дома впервые за долгое время.

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