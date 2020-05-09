Знаменита українська співачка Анна Седокова похвалилася домашнім кадром в незвичайному вигляді

Цього разу артистка з'явилася перед дзеркалом у звичній вільній сірій майці, зав'язаній на животі та світлих джинсах з високою посадкою. Ганна розповіла під постом дещо важливе, до чого йшла багато місяців, пише Рoliteka.net.

цього разу зірка вирішила розповісти, як навчається фінансової грамотності та розуміє, наскільки нерозумно вона раніше витрачала гроші і емоції.

«Цей карантин багато чому мене навчив. Так що, спасибі йому величезне, все ж. Можу написати конкретно, за що. Найголовніше, що після місяця обжерливості, я нарешті зрозуміла, що не в їжі щастя і навчилася контролювати своє харчування.

Тепер, я їм з інтервалами. Комусь підходить 16/8 у мене виходить 20/4. Я їм тільки з 14 до 18 кг почали йти. Виявилося не так складно. Ти просто живеш з думкою про смачний обід 😂. Якщо цікаво, то напишіть мені тут, в коментах, і я розповім докладніше», - написала Седокова під фото.

Також вона зазначила, що почала контролювати свої витрати і скачала кілька додатків для телефону, які записує щоденні витрати.

До цього зірка розповіла про інтимне життя, а також про досвід з дівчатами, отриманими в ліжку. Так, під час бесіди з репером Kyivstoner вона заговорила про сокровенне: несподівано розкрила подробиці інтимного життя.

«У мене був жахливий інтим втрьох, якщо чесно. Це було кілька разів. Я клянуся, що у мене ніколи не було інтиму, коли два хлопці і одна дівчина. Мені здається, це не дуже правильно, якась фігня. Вважаю, красиво, коли три жінки разом. І це у мене було в період «ВІА Гри»», - розкрила всі карти зірка.

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