Знаменитая украинская певица Анна Седокова похвасталась домашним кадром в необычном виде

В этот раз артистка появилась перед зеркалом в привычной свободной серой майке, завязанной на животе и светлых джинсах с высокой посадкой. Анна рассказала под постом кое-что важное, к к чему шла многие месяцы, пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда решила рассказать, как учится финансовой грамотности и понимает, насколько глупо она раньше тратила деньги и эмоции.

«Этот карантин многому меня научил. Так что, спасибо ему огромное, все же. Могу написать конкретно, за что. Самое главное, что после месяца обжорства, я наконец-то поняла, что не в еде счастье и научилась контролировать своё питание.

Теперь, я ем с интервалами. Кому-то подходит 16/8 у меня выходит 20/4. Я ем только с 14 до 18 и кг начали уходить. Оказалось не так сложно. Ты просто живешь с мыслью о вкусном обеде 😂. Если интересно, то напишите мне тут, в комментах и я расскажу подробнее», - написала Седокова под фото.

Также она отметила, что начала контролировать свои расходы и скачала несколько приложений для телефона, в которые записывает ежедневные траты.

До этого звезда рассказала об интимной жизни, а также об опыте с девушками, полученным в постели. Так, во время беседы с рэпером Kyivstoner она заговорила о сокровенном: неожиданно раскрыла подробности интимной жизни.

«У меня был ужасный интим втроем, если честно. Это было несколько раз. Я клянусь, что у меня никогда не было интима, когда два парня и одна девушка. Мне кажется, это не очень правильно, какая-то фигня. Считаю, красиво, когда три женщины вместе. И это у меня было в период «ВИА Гры»», - раскрыла все карты звезда.

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