Діти російського шоумена Максима Галкіна і співачки Алли Пугачової стали справжніми зірками соцмереж

Наприклад, у 6-річної Єлизавети Галкіної є своя сторінка в Instagram, яка систематично заповнюється кадрами з її життя. Кожен пост набирає неймовірно велику кількість переглядів, відміток «мені подобається» і коментарів. Іноді здається, що люди більше стежать за подіями в житті двійнят (у Лізи є братик Гаррі), ніж за тим, що відбувається в їхніх знаменитих батьків, передає Politeka.net.

Зовсім недавно був опублікований новий знімок, на якому Ліза продемонструвала малюнок, який намалювала.

«Доброго ранку) ☀️❤️», йдеться до підпису до милого домашнього знімку, на якому дівчинка позує в білій футболочці в домашній обстановці.

Користувачі мережі не залишилися байдужими і закидали лайками і захопленими коментарями миле фото.

«Доброго ранку тобі, сонечко, на все життя!!!💋🥰💝», «Розумні оченята», «Яка милота»- пишуть в мережі.

Раніше ми писали про те, Максим Галкін похвалився знаннями своєї дочки Єлизавети.

Шоумен цікавиться у доньки, чи знає вона яких-небудь художників. На його подив, дівчинка тут же починає перераховувати прізвища видатних живописців. В її вражаючий для того віку списку серед інших потрапили Шишкін, Сєров, Айвазовський, Воснецов, Врубель і Клод Моне.

Нагадаємо, що у мережі з'явилося пророцтво Пугачової про свою незвичайну дочці Лізі, фото: "Це ж копія...".

Як повідомляла Politeka, Галкін засвітив розкішний замок Пугачової на відео з дочкою: "Не знав, що вона...".

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