Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха влаштувала стильну зйомку в чорному блискучому костюмі

В цей раз дівчина вирішила представити невеликий промо-відео з останніх зйомок у стильному костюмі чорного кольору і складається з одних лише маленьких камінчик-блискіток, розшитих тонкими смужками і утворюють незвичайні візерунки, повідомляє Politeka.

Як відомо, Віка багато тижнів перебуває на карантині і нещодавно вирушила в село до бабусі, звідки навіть вразила відеозаписами з задушевним виконанням пісень і кадрами, зробленими разом з курами, качками і навіть коровами. Домашні кадри були дуже добре сприйняті публікою, тому артистка вирішила порадувати аудиторію і необычнм промо-роликом.

«Корови - коровами 🐮 , але я сумую за зйомками🤩 Цей фрагмент не увійшов до кліп, але залишився в моєму телефоні😃🎞📞☑️. Кожен раз, для мене зйомки 🎥🎬 як маленьке життя 🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍, після якої залишаються самі різні спогади 🥰🎶🎵🎼. Трохи почекаємо і скоро настане світла смуга, після якої затанцуем всім світом🌏!❤️😄💃🏻🕺🏼👯‍♀️», - написала Смеюха під роликом.

Шанувальники тут же відповіли:

«Пісня вогонь 🔥🔥🔥це любов, Роман, вищі пісні👍😘», «💣💣💣🔥🔥🔥💯💃Образ - сучасна емансипе...Дуже круто...», «Можна поєднати 🎤🐄😉», «Да не переживай.. Все повернеться на круги своя. Це ж не на вічно».

До цього артистка позувала в одному лише чорному бікіні, вдало подчеркнувшем її фігуру, і з розпущеним волоссям.

«По вулицях можна ходити, літати на курорти теж. Залишилося гуляти за спогадами... 🏝🗽🐠⛰🐵🖖🏻(продовження слідує, архівів у мене багато)😍», - написала Вікторія.

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