Стало известно, как наследницы Валерия Меладзе уживаются с певицей Верой Брежневой

Об этом Инга Меладзе призналась в интервью порталу Class, передает Politeka.net.

Еще год назад дочь Валерия Меладзе опубликовала совместный снимок с Верой Брежневой, который вызвал у поклонников неоднозначную реакцию.

Публика до сих пор уверена, что экс-ВИА Гра Вера Брежнева якобы увела из семьи брата певца — Константина Меладзе.

Тогда известного продюсера возмутили подобные домыслы фанатов.

«Никто никого из семьи не уводил. Как меня вообще можно увести? Я что, теленок?!», - возмущался Константин Меладзе.

Но время все расставило на свои места, и в данный момент Вера Брежнева прекрасно ладит с родными супруга, в том числе с дочерью Валерия — Ингой.

«Было абсолютно ожидаемо, что много людей захотят выразить свое мнение по тому или иному вопросу. У нас с Верой хорошие отношения, нейтральные. Мы не очень часто видимся, потому что все в разъездах», - уверяет Инга.

Добавим, что Валерий Меладзе в какой-то степени повторил опыт своего брата: в 2014-м певец женился на коллеге Брежневой по группе «ВИА Гра» — Альбине Джанабаевой. До брака пара тайно встречалась много лет и даже обзавелась детьми.

«Я стала догадываться примерно за два года до окончательного разрыва. Почувствовала, что происходит нечто плохое. Валера отказывался разговаривать, хотя я и пыталась выяснить причину перемен в его поведении. А однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени. Для меня услышанное было шоком. Уже позднее от подруги я узнала, что это Альбина Джанабаева. Новость оказалась неожиданностью. Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее есть сын от Валеры», — недавно вспоминала бывшая жена Меладзе Ирина Малухина.

Ранее мы сообщали, Меладзе и Джанабаева приоткрыли завесу тайны своей семейной жизни.

По словам Валерия, он знает жену около двадцати лет, и у них за плечами, безусловно, бывали кризисы: "Кто-нибудь в душу плюнул тебе днем, а ты с этим вечером приходишь домой, вот тебе и кризис. Мне кажется, что такие вещи могут влиять".

"Это как и возрастные кризисы. Мы же прекрасно понимаем, что где-то на переходах бывают сложные моменты. Так же и в семейных отношениях. Мы можем долго говорить о психологии, о том, что надо оставлять все проблемы за дверью. Но, как это оставишь за дверью, если ближе нет никого, чем человек, который ждет тебя дома, а иногда нужно просто выговориться", - добавила Альбина.

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