Експерти розповіли, коли буде найбільш вигідний час для покупки американської валюти

Про це пише Сьогодні.

Як стверджують аналітики, найближчим часом варто очікувати подорожчання валюти.

Саме наступного тижня найкращий час для придбання валюти, оскільки інфляційний тренд нікуди не зник.

"У бізнесу зберігається відкладений попит на валюту, який в повній мірі почне реалізовуватися, як тільки країна стане виходити з карантину. Тому тим, хто має гривневі надлишки і хоче їх конвертувати в долари, саме час робити це в дні затишшя, коли курс на мінімумі", - стверджує експерт Олег Пендзин.

За словами іншого аналітика Андрія Шевчишина, минулого тижня почалося зниження курсу продажу готівкового долара, оскільки попиту на нього практично немає.

"Немає попиту в основному через те, що у населення не залишилося "зайвих" грошей, які можна вкласти у валюту. Але, схоже, що тиждень поміж свят – останній тиждень низького курсу долара та його стабільності, далі буде дорожче. Тому ті, хто купить валюту, до кінця року непогано на цьому зароблять", - озвучив він свій прогноз.

Варто додати, що НБУ попередив українців про новому курсі валют. Перед трьома вихідними курс долара несподівано заслаб і тепер за нього пропонують 26,8185 гривень.

Що стосується курсу після тривалого "вікенду", то після вихідних він зросте до відмітки в 26,8196 (+0,0011).

За курсом євро протилежна ситуація. Якщо сьогодні валюта буде торгуватися за 28,9117, то після вихідних вона подорожчає до 29,0966 грн (+0,1849).

Крім того, в Національному банку уточнили, що перед тривалими вихідними в Україні курс долара був в районі 26,814 гривень.

Нагадаємо, курс валют готує новий розворот, все зміниться в одну мить: "долар несподівано...".

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