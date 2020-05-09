Скандальна Регіна Тодоренко зараз переживає не найкращий відрізок в житті

Про це розповів астролог Дмитро Єрмолаєв, пишуть Дні.

За його словами, зовсім недавно у телеведучої почався важкий час.

А саме – транзит 7,5 років Саде-Саті, який вважається найстрашнішим періодом у житті людини за мірками індійської астрології Джйотиш, що несе за собою жахливі лиха і втрати (як раз нещодавно Регіна втратила великі рекламні контракти і осоромилася в соціальних мережах через довгий язик).

Як розповідає Єрмолаєв, Регіна Тодоренко за гороскопом – Місячний Водолій, а це говорить про добре серце. Але у другому астрологічному будинку (який відповідає за мову) знаходиться Марс, а це означає, що язик – її головний ворог.

У її чоловіка Влада Топалова Венера в Діві в падінні, що викликає проблеми з наркотиками і алкоголем. Але, незважаючи на це, Марс з Венерою у популярного російського співака знаходяться у Діві, а таке з'єднання говорить про безмежний талант людини і про його сексуальність.

Відомий астролог Дмитро Єрмолаєв не сумнівається, що у Тодоренко і Топалова прекрасна астрологічна сумісність, яка зустрічається вкрай рідко, що пояснює їх справді щасливе спільне життя. І що ще дуже важливо – у зоряної пари на рідкість ідеальна сексуальна сумісність, що стало фундаментом їх міцного союзу, незважаючи на всі зовнішні обставини.

Як повідомлялося раніше, телеведуча Регіна Тодоренко оскандалилася в мережі під час прямого ефіру з чоловіком, Владом Топаловим.

Людей дуже обурили слова подружжя про домашнє насильство. Зокрема Регіна Тодоренко сказала наступне: «А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив?».

Користувачі мережі стали писати подружжю коментарі, наполягаючи, що вони не праві і навіть переходили на образи.

У відповідь Регіна записала відео, на якому повідомила, що неправильно висловилася. А кілька годин тому зробила черговий пост, в якому вибачилася.

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