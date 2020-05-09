Стало відомо, в яких умовах Меган Маркл і принц Гаррі проживають в США
Про це інформує британський таблоїд Daily Mail.
Як відомо, колишні члени королівської сім'ї орендують розкішний особняк в сонячній Каліфорнії, вартістю $18 млн.
Вілла знаходиться в житловому комплексі Beverly Ridge Estates, який розташований на голлівудських пагорбах. За інформацією журналістів, Меган і Гаррі орендують особняк у американського актора, режисера, продюсера і сценариста Тайлера Перрі (вартість $20-40 тисяч на місяць).
У мережу просочилися кадри з Кароль, вирізані з ефіру «Голосу»: «Чекаємо весілля з Даном»
Спокусливу Кім Кардашьян застукали вночі на пляжі: у піску та без купальника
«Більше 2 тисяч гривень»: українцям почали видавати нову допомогу, хто отримає гроші
Брежнєва з Меладзе налякали знівеченими обличчями, пару не впізнати: «Жах. Взагалі не весело»
Розкішний особняк був побудований у "тосканському стилі". На віллі є вісім спалень і 12 ванних кімнат. Житловий комплекс, у якому карантинні будні коротають Меган і Гаррі, ретельно охороняється - небажаних гостей туди не пускають.
У 2015 році в цьому особняку гостювали Опра Уїнфрі і екс-президент США Барак Обама. Тоді 44 главу Сполучених Штатів спеціально зустрічали у багатій фоліантами бібліотеці, де вони сиділи на стільцях, що колись належали Аврааму Лінкольну.
Раніше ми розповідали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі хочуть знову одружитися.
Подружжя хочуть організувати свято на березі океану в Каліфорнії. На місце церемонії зможуть потрапити всі, хто не зміг відвідати королівське весілля у Великобританії.
Торжество буде символізувати для їх сім'ї новий початок, але й не тільки це. Таким чином принц Гаррі готується отримати американське громадянство, з яким він зможе спокійно працювати.
Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.
Як повідомляла Politeka, Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться...".
Також Politeka писала, що Меган Маркл розчавлена, втечу з палацу обернулося новими проблемами.