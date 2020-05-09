Стало відомо, в яких умовах Меган Маркл і принц Гаррі проживають в США

Про це інформує британський таблоїд Daily Mail.

Як відомо, колишні члени королівської сім'ї орендують розкішний особняк в сонячній Каліфорнії, вартістю $18 млн.

Вілла знаходиться в житловому комплексі Beverly Ridge Estates, який розташований на голлівудських пагорбах. За інформацією журналістів, Меган і Гаррі орендують особняк у американського актора, режисера, продюсера і сценариста Тайлера Перрі (вартість $20-40 тисяч на місяць).

Розкішний особняк був побудований у "тосканському стилі". На віллі є вісім спалень і 12 ванних кімнат. Житловий комплекс, у якому карантинні будні коротають Меган і Гаррі, ретельно охороняється - небажаних гостей туди не пускають.

У 2015 році в цьому особняку гостювали Опра Уїнфрі і екс-президент США Барак Обама. Тоді 44 главу Сполучених Штатів спеціально зустрічали у багатій фоліантами бібліотеці, де вони сиділи на стільцях, що колись належали Аврааму Лінкольну.

Раніше ми розповідали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі хочуть знову одружитися.

Подружжя хочуть організувати свято на березі океану в Каліфорнії. На місце церемонії зможуть потрапити всі, хто не зміг відвідати королівське весілля у Великобританії.

Торжество буде символізувати для їх сім'ї новий початок, але й не тільки це. Таким чином принц Гаррі готується отримати американське громадянство, з яким він зможе спокійно працювати.

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