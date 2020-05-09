Стало известно, в каких условиях Меган Маркл и принц Гарри проживают в США

Об этом информирует британский таблоид Daily Mail.

Как известно, бывшие члены королевской семьи арендуют роскошный особняк в солнечной Калифорнии, стоимостью $18 млн.

Вилла находится в жилом комплексе Beverly Ridge Estates, который расположен на голливудских холмах. По информации журналистов, Меган и Гарри арендуют особняк у американского актера, режиссера, продюсера и сценариста Тайлера Перри (стоимость $20-40 тысяч в месяц).

Роскошный особняк был построен в "тосканском стиле". На вилле есть восемь спален и 12 ванных комнат. Жилой комплекс, в котором карантинные будни коротают Меган и Гарри, тщательно охраняется - нежелательных гостей туда не пускают.

В 2015 году в этом особняку гостили Опра Уинфри и экс-президент США Барак Обама. Тогда 44 главу Соединенных Штатов специально принимали в богатой фолиантами библиотеке, где они сидели на стульях, что некогда принадлежали Аврааму Линкольну.

Ранее мы рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри хотят снова пожениться.

Супруги хотят организовать праздник на берегу океана в Калифорнии. На место церемонии смогут попасть все, кто не смог посетить королевскую свадьбу в Великобритании.

Торжество будет символизировать для их семьи новое начало, но и не только это. Таким образом принц Гарри готовится заполучить американское гражданство, с которым он сможет спокойно работать.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.