Українська співачка Камалія, дружина мільярдера Мохаммада Захура, вразила відвертими витівками

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, в якому знялася разом з групою мачо (щоб подивитися, скрольте вниз).

42-річна співачка випустила новий кліп на пісню “Besame Mucho”, яким поділилася зі своїми шанувальниками в соціальній мережі. За сюжетом Камалія опинилася на кораблі разом з напівоголеними моряками. Вона спокушає чоловіків відвертими нарядами і навіть змагається в армрестлінгу.

У кліпі Камалія співає в кількох образах. Для першого вона одягла короткий жовтий плащ, смугасте плаття і довгі чоботи. У такому вбранні співачка без сорому розгойдується на величезному рятувальному колі, задерши ноги і оголивши стегна.

Потім Камалія кілька роздяглася, залишилася в светрі-сорочці і без штанів. В такому вигляді вона переминається з ноги на ногу перед роздягненими моряками.

Кліп викликав ажіотаж в соціальній мережі. Коментатори знайшли як позитивні моменти, так і недоліки:

"Дівчина красива,але нафарбували жахливо....особливо там, де на колі висить, стиліст щось не те начудив... А Камалію обожнюю"; "Смачно! Образ Камалії вау!"; "Вітаю з прем'єрою !!! Пісня 🔥, піднімає настрій і хочеться танцювати"; "Дуже круто і сильно, втім як і завжди ❤️❤️❤️❤️❤️❤️"; "Фігня нафталінова"; "Бомба!)👍💖"; "Несподівано".

Нагадаємо, українська співачка показала чоловіка-мільярдера і красунь-дочок.

Також Politeka писала, що найбагатша зірка української естради засвітила пишні груди на людях.