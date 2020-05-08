Українська співачка Камалія, дружина мільярдера Мохаммада Захура, вразила відвертими витівками
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, в якому знялася разом з групою мачо (щоб подивитися, скрольте вниз).
42-річна співачка випустила новий кліп на пісню “Besame Mucho”, яким поділилася зі своїми шанувальниками в соціальній мережі. За сюжетом Камалія опинилася на кораблі разом з напівоголеними моряками. Вона спокушає чоловіків відвертими нарядами і навіть змагається в армрестлінгу.
У кліпі Камалія співає в кількох образах. Для першого вона одягла короткий жовтий плащ, смугасте плаття і довгі чоботи. У такому вбранні співачка без сорому розгойдується на величезному рятувальному колі, задерши ноги і оголивши стегна.
Ратаковськи без білизни втерла ніс самим гарячим моделям: "Зараз випадуть, обережно!"
Красуня з "Квартал 95" задерла майку і показала саме спокусливе: "Не можу не похвалитися!"
Брежнєва з Меладзе налякали знівеченими обличчями, пару не впізнати: «Жах. Взагалі не весело»
Відділення Приватбанку закриють по всій Україні: важливе попередження для клієнтів
Потім Камалія кілька роздяглася, залишилася в светрі-сорочці і без штанів. В такому вигляді вона переминається з ноги на ногу перед роздягненими моряками.
Кліп викликав ажіотаж в соціальній мережі. Коментатори знайшли як позитивні моменти, так і недоліки:
"Дівчина красива,але нафарбували жахливо....особливо там, де на колі висить, стиліст щось не те начудив... А Камалію обожнюю"; "Смачно! Образ Камалії вау!"; "Вітаю з прем'єрою !!! Пісня 🔥, піднімає настрій і хочеться танцювати"; "Дуже круто і сильно, втім як і завжди ❤️❤️❤️❤️❤️❤️"; "Фігня нафталінова"; "Бомба!)👍💖"; "Несподівано".
Нагадаємо, українська співачка показала чоловіка-мільярдера і красунь-дочок.
Також Politeka писала, що найбагатша зірка української естради засвітила пишні груди на людях.